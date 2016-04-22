Кировск, Ленинградская область, 22 апреля, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Новый павильон диорамы «Прорыв» в Кировском районе Ленобласти будет готов к сентябрю текущего года, а наполнение самого музея планируется закончить к маю 2017 года. Об этом сегодня, 22 апреля, губернатору 47-го региона Александру Дрозденко доложили на рабочем совещании по созданию музея в Кировском районе, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenobl.ru Строительство нового павильона диорамы «Прорыв»

«Это будет самый современный интерактивный музей, посвященный истории Великой Отечественной войны и Ленинградской битвы, — не только Ленинградской области, но и, наверное, всей России», — считает Дрозденко.

По мнению главы региона, новый музей будет интересен, прежде всего, детям и молодежи. Поскольку архивные документы и фотографии молодежь не сильно впечатляют, они неохотно идут в традиционные музеи. «Здесь же музей будет на основе мультимедиа-элементов и 3D-экспозиции. Многие экспонаты можно будет потрогать руками, а в некоторые экспонаты и поиграть», — объяснил губернатор.

«Дети, которые будут сюда приходить, смогут, например, сбить из пулемета немецкий самолет, попасть из пушки в танк или самим выстроить переправу через Неву. Здесь будут такие игры, которые будут интересны детям и, в то же время, расскажут им об истории Ленинградской битвы и Прорыва блокады Ленинграда», — рассказал Александр Дрозденко.

Музей будет трехуровневым: в нем будет представлена не только наземная часть битвы за Ленинград, но и Нева, скованная льдами, и переправа через нее, а в небе можно будет увидеть воздушный бой советского и фашистского летчиков. Всё это будет сопровождаться звуковым шоу и подсветкой.

Кроме того, на фасаде здания планируют установить светодиодный экран, который будет виден с Мурманского шоссе (федеральная трасса «Кола»). На нем будут транслироваться кадры военных лет, документальные фильмы, съемки парада Победы. Также на фасаде музея разместят несколько высеченных в мраморе и граните изображений реальных участников тех исторических событий.

«Хотим привлекать в музей и тех, кто будет проезжать мимо на автобусе или автомобиле. А каждый, кто сюда придет, уверен, приведет еще человек десять», — заявил Дрозденко.

Вместе с тем, диорама и панорама останутся единым выставочным пространством. Посетители будут сначала заходить в диораму, а затем переходить в более современную ее часть. Также музей будет оборудован всеми необходимыми техническими средствами для посещения людьми с ограниченными возможностями, родителями с детьми в колясках.

По словам губернатора, объект на сегодняшний день готов на 80%. Планируется, что он будет сдан в этом году, а затем начнут монтировать 3D-экспозицию. Как отметили в пресс-службе областного правительства, после посещения объекта Дрозденко дал поручение также предусмотреть в бюджете 2017 года средства на ремонт существующей диорамы с устройством отопления внутри ее помещений, которое будет осуществляться от инженерных сетей нового здания музея.

Напомним, что прообразом новой панорамы стала выставка, созданная Дмитрием Поштаренко и его молодыми соратниками в выставочном зале музея-заповедника города Кировска в 2014 году. Тогда, 27 января 2014 года, выставку посетил президент РФ Владимир Путин, высказав пожелание сохранить ее в виде постоянной экспозиции.

Первый камень павильона для размещения трехмерной панорамы «Прорыв» был заложен 8 мая 2015 года. Панорама займет площадь не менее 500 кв. метров, разместится в одноэтажном двухконтурном здании. На финансирование строительства объекта из областного бюджета было выделено 186 млн рублей. Заказчик — ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», подрядчик — инвестиционная строительная компания «НКС». Сейчас работы выполняются в соответствии с производственным графиком, без срывов.