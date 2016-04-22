Керчь, Крым, 22 апреля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. В Керчи правоохранительные органы 22 апреля провели антитеррористические учения в районе Комсомольского парка и Дворца пионеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Иван Айвазовский. Керчь. 1839

В ходе учений силовики отрабатывали действия при возникновении террористической угрозы.

Между тем, ряд керченских СМИ распространил информацию о том, что якобы в ходе учений были задержаны и обычные прохожие.

«Прохожие рассказали сайту Керчь. фм, что в этих учениях оказались задействованы и простые керчане. Несколько женщин задержали, уложили на пол и надели наручники», — написало издание Керчь.фм.

Об этом же сообщил сайт kerch.com.ru: «Очевидцы сообщают, что задерживают без разбора всех горожан, кто волею случая оказался в периметре учений».

В пресс-службе управлении ФСБ по Крыму корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что данная информация не соответствует действительности, подчеркнув, что зону учений граждан просили покинуть «в вежливой и корректной форме».

«В ходе антитеррористических учений в Керчи в учебной зоне оцепления оказались несколько жителей города, которым сотрудниками полиции в корректной форме было предложено покинуть зону оцепления. При этом отдельными представителями СМИ данная ситуация использовалась для распространения провокационной информации. С представителями СМИ сотрудниками проведена разъяснительная работа, опять же в корректной вежливой форме. Информация о нарушении прав и свобод граждан в ходе тренировок носит провокационный характер», — заявили в пресс-службе ФСБ.