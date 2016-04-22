Воронеж, 22 апреля, 2016, 21:23 — ИА Регнум. В Воронежском аэропорту пассажирский самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс из Москвы в Воронеж, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

vostokfotos.ru Шасси

Сообщается, что пассажирский самолет ATR-75, прилетевший из Москвы совершил посадку в аэропорту Воронежа. После посадки самолет выкатился за пределы ВПП на пять метров.

По предварительным данным никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.