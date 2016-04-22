Москва, 22 апреля, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Акция «Библионочь» пройдет в Москве с 23 на 24 апреля и совпадет с запуском нового графика работы публичных библиотек города. Как заявил журналистам глава департамента культуры столицы Александр Кибовский, в рамках акции проведут 350 мероприятий.

Афанасий Куликов. Изба-читальня. 1925

«В этом году мы сделали новацию. Навстречу пожеланиям москвичей мы вышли за стены своих учреждений», — сообщил Кибовский. Он отметил, что будут открыты две центральные площадки: на Охотном ряду и Триумфальной площади, где гостей «ночи» ждут выступления писателей, поэтов, лауреатов литературных премий и музыкантов. Глава департамента добавил, что после проведения акции все библиотеки города будут открыты до 22.00.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, «Библионочь» нацелена на поддержку интереса москвичей к книгам. «Если мы хотя бы несколько человек вернем из этого мира гаджетов, то я считаю, что «Библионочь» хотя бы чуть-чуть свою задачу выполнила», — отметил заммэра. Кроме того, Печатников поручил заместителю главы департамента культуры Владимиру Филиппову приобрести прижизненное издание в фонд библиотеки Гоголя.

Напомним, с 19 по 30 октября 2015 года в столице проходил краудсорсинговый проект «Московские библиотеки», в рамках которого было одобрено 5,5 тысяч идей. Отметим, что ранее Печатников сообщил, что в библиотеках города появятся центры для общения вдов.

Читайте также: В библиотеках Москвы организуют центры для вдов