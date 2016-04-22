Севастополь, 22 апреля, 2016, 21:13 — ИА Регнум. В Севастополе 22 апреля стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К 9 Мая волонтеры раздадут 250 тыс. ленточек, передает корреспондент ИА REGNUM.

publika.uz Георгиевская ленточка

«Волонтеры общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с 30 апреля по 9 мая раздадут 250 тыс. ленточек, — сообщила специалист по делам молодежи правительства Севастополя Елизавета Цокур. — Для этого организовано более 20 точек в местах массовых скоплений людей — у торговых центров, на площадях».

Организатором акции выступило управление по делам молодежи и спорта, средства на закупку ленточек выделены по программе патриотического воспитания молодежи.

Цокур добавила, что будет задействовано около 100 волонтеров, в этом году к акции присоединяются школьники города. В прошлом году в Севастополе было распространено 200 тыс. ленточек.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. В 2015 году добровольцы раздали 20 миллионов черно-оранжевых лент. Эту традицию поддержали уже порядка 30 стран, включая США, Францию, Великобританию и Китай.