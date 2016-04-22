Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Задержание депутата Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Нотяга по подозрению во взятке стало следствием провокации со стороны строительных структур. С таким заявлением выступила вечером 22 апреля пресс-служба находящегося под стражей парламентария, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

В документе, подписанном главным помощником депутата Алексеем Тарасовым, утверждается, что за случившимся стоят строительные компании, «с незаконной деятельностью которых депутат Нотяг боролся с момента своего избрания в 2011 году».

В частности, Тарасов пишет о том, что его патрон был инициатором депутатских слушаний по соблюдению охранного статуса Пулковской обсерватории и защиты ее территории от застройки. В результате внимания властей к этой теме намечавшиеся у обсерватории стройки были остановлены.

«В этом большая заслуга депутата Нотяга, но этим он нанес очевидный финансовый и имиджевый ущерб крупнейшим городским застройщикам», — говорится заявлении.

Кроме того, напоминает Тарасов, Вячеслав Нотяг помогал инициаторам движения за сохранение парка «Александрино», участвовал в защите Митрофаньевского кладбища, Блокадной подстанции, исторических зданий у Варшавского вокзала и других объектов Петербурга.

Нотяг также «жёстко критиковал работу строительного комплекса в городском правительстве» и «требовал привлечения к ответственности городских чиновников», не исполняющих бюджет, говорится в заявлении за подписью Тарасова.

Пресс-служба задержанного депутата призвала петербуржцев не верить «в клевету, распространяемую строительной мафией».

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Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Нотяг 21 апреля был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти после получения 600 тыс. рублей от представителя строительной компании. Как считает следствие, Нотяг неоднократно получал взятки на общую сумму не менее 900 тыс. рублей «за не воспрепятствование строительным работам, проводимым данной коммерческой структурой в одном из районов города».

22 апреля Вячеславу Нотягу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он отказался признавать свою вину и давать показания следствию. 23 апреля Кировский районный суд Петербурга изберет Нотягу меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте депутата.