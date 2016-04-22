Ижевск, 22 апреля, 2016, 20:53 — ИА Регнум. В Удмуртии, по состоянию на 22 апреля, подтоплены 486 придомовых территорий, на которых проживает 2 033 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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В зоне подтопления остаются пять населенных пунктов — города Ижевск и Глазов, поселки Балезино, Игра и Яган.

В поселке Балезино подтоплено 120 домов, 12 человек эвакуировано. Проводится регулярный мониторинг паводковой ситуации с участием беспилотников.

В Глазове подтоплена придомовая территория восьми домов. В поселке Игра — 305 домов, в поселке Яган — 19 придомовых территорий.

В Ижевске подтоплению подверглись 16 придомовых территорий.

В настоящее время в республике подготовлены пять пунктов временного размещения граждан, рассчитанные на 1020 человек. Готовы к развертыванию еще 17 пунктов на 2 064 места.

В пресс-службе управления МЧС подчеркнули, что во всех районах пострадавших нет, жизнедеятельность населения и транспортное сообщение не нарушены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по некоторым оценкам, паводок в Удмуртии стал самым сильным за последние несколько лет.

С 20 апреля на территории Удмуртии действует режим повышенной готовности. В Балезинском районе с 19 апреля введен режим ЧС.

Накануне председатель правительства региона Виктор Савельев заверил, что всем пострадавшим от паводка планируется выплатить компенсации.