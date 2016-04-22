Минск, 22 апреля, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Национальный правовой интернет-портал Белоруссии опубликовал закон №358-З от 20 апреля 2016 года, подписанный Александром Лукашенко и вводящий уголовную ответственность за участие граждан постсоветской республики в вооружённых формированиях за рубежом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Закон был принят обеими палатами Нацсобрания 4 апреля и предусматривает изменения и дополнения законов «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», «О республиканских и местных собраниях», «Об оружии», «О противодействии экстремизму», а также Уголовного кодекса (УК), Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

В частности, в УК изменены статья 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни); часть 3 статьи 295 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ); часть 1 статьи 361 (Создание экстремистского формирования), часть 2 статьи 361 (Финансирование деятельности экстремистского формирования), часть 3 статьи 361 (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию). Изменена статья КоАП 17.11 (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Законом закреплены определения «экстремизм», «экстремистские материалы», «экстремистская организация», «экстремистская группа», «финансирование экстремистской деятельности». В частности:

«Экстремизм (экстремистская деятельность) — деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства (далее, если не указано иное, — граждане) либо политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций (далее — организации) по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на: насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание организации для осуществления экстремистской деятельности, экстремистской организации, экстремистской группы (далее — экстремистские формирования); создание незаконного вооруженного формирования; осуществление террористической деятельности; разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни; организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды; пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганду и публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики; распространение экстремистских материалов, а равно на изготовление, издание, хранение или перевозку в целях распространения таких материалов; воспрепятствование законной деятельности государственных органов, в том числе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов или комиссий, совершенное с применением насилия, угрозы его применения, обмана, подкупа, а равно на применение насилия либо угрозу насилием в отношении близких названных должностных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности или принуждения к изменению характера такой деятельности либо из мести за выполнение ими служебных обязанностей; финансирование экстремистской деятельности, иное содействие в ее осуществлении, в том числе путем предоставления недвижимого имущества, средств электросвязи, учебных, полиграфических, других материально-технических средств или информационных услуг; публичные призывы к деятельности и действиям, указанным в абзацах втором — тринадцатом настоящей части».

Таким образом, разработчики закона учли опыт России (применение знаменитой статьи 282 УК РФ), опыт Украины (государственный переворот в феврале 2014 года), а также накопленный за постсоветский период белорусский опыт противодействия политической оппозиции и иностранных агентов. Стоит отметить, что действовавшее до нынешних изменений и дополнений законодательство запрещало изготовление, хранение и использование «коктейля Молотова». И до нынешнего закона преследовались «экстремистские» организации, группы и отдельные граждане с такими взглядами.

Новым является появление в статье 130 УК РБ ответственности за «разжигание» туманно обозначенной «либо иной социальной вражды или розни», что не удивительно в условиях кризиса. Теперь за «разжигание» вражды или розни разработчиками данного закона предусмотрены такие виды ответственности, как штраф, арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет.

Закон мог быть подготовлен ради части 3 статьи 361 УК, позволяющей не доказывать «наёмничество» граждан постсоветской республики, принявших участие в боевых действиях за рубежом. «Наёмничество» предполагает факт найма, получение наёмником материальной либо иной выгоды, а с доказательством получения таковой у Александра Лукашенко и его подчинённых, пообещавших «привлечь всех за наёмничество», возникли большие проблемы. Они не скрывают своего испуга перед возвращающимися с Донбасса гражданами, получившими реальный боевой опыт — в отличие от белорусской армии, многочисленных «спецназов» и прочих формирований, не провоевавших ни дня (что не мешает некоторым генералам носить боевые ордена вместе с десятками «песочных» медалей).

«Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь лица без гражданства на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 133 настоящего Кодекса, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет», — сказано в части 3 статьи 361 УК РБ.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский политолог Николай Радов, оценивая одобренные членами Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии изменения и дополнения в УК постсоветской республики, ужесточающие ответственность за «разжигание», констатировал: «Вполне вероятно, что могут взяться за тех, кто поддерживает идею Русского мира».