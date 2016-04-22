Москва, 7 мая, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Инаугурация президента России, завершившая президентские выборы, закрепила их результаты. Об этом 7 мая корреспонденту ИА Регнум заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле

Инаугурация Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Потуремский отметил, что инаугурация положила начало новому президентскому сроку Владимира Путина, который получил беспрецедентную поддержку на легитимных выборах.

«Это не только предоставляет действующему главе государства широкие возможности, но и возлагает на него большую ответственность. Это было отражено в его речи на церемонии инаугурации, где президент обозначил основные приоритеты развития России. Среди них — запуск новых социальных проектов и приоритетов, связанных с суверенитетом и технологическим развитием страны. Кроме того, в своей речи Путин также обозначил позицию России в отношении стран Запада: Россия открыта для переговоров. Это говорит о том, что президент исходит из здравого смысла и ответственной реальной политики», — отметил эксперт.

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Как передавало ИА Регнум, на церемонии инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин отдельно завершил свою инаугурационную речь словами «Вместе победим».

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Президент РФ Владимир Путин 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировой большинство.

Президент добавил, что в сложном, стремительно меняющемся мире Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной, открывать, как это бывало не раз, новые горизонты, но помнить и уроки истории. Российская государственная система должна быть прочной и устойчивой к любым вызовам и угрозам, подчеркнул он.

Российский лидер назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Он выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт через трудный, рубежный период, станет ещё сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития.

Глава государства в своей инаугурационной речи пообещал делать всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие народа. Президент подчеркнул, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.