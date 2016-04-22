Цхинвал, 22 апреля, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов подписал указ об Уполномоченном по правам ребенка, им стала Гульнара Козаева, сообщила пресс-секретарь президента Гана Яновская.

Френсис Дей. Мать и ребёнок

По ее словам, она оказалась лучшей в ходе конкурсного отбора на замещение вакантной должности, который в прошлом году объявила администрация президента.

В ходе встречи с Козаевой президент отметил, что хорошо знаком с ее деятельностью и поздравил с назначением на ответственную должность.

«Руководство республики очень серьезно относится к проблемам и вопросам, связанным с подрастающим поколением, молодежью. В этой сфере очень много еще нужно сделать. Вы долгое время работаете в сфере образования, занимаетесь воспитанием детей, и я надеюсь, что ваши опыт и практика будут использованы в нашей общей работе», — сказал президент.

Леонид Тибилов также напомнил о случае, который произошел в четверг, когда из неблагополучной семьи забрали двух малолетних детей.

«Как ни больно говорить, но все увидели, что здесь были нарушены права ребенка. Я уже поставил конкретные задачи, но именно вам предстоит большая работа по защите прав ребенка на здоровье, учебу, свободу и другие основополагающие права. Поэтому у вас будет серьезный фронт работы», — сказал он.

Гульнара Козаева поблагодарила президента за оказанное доверие и заверила, что приложит все усилия, чтобы институт защиты прав ребенка развивался в республике.