Киев, 22 апреля, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В ближайшее время на Украине будет создан новый двигатель отечественного производства для украинских истребителей. Об этом 22 апреля во время визита на КБ «Прогресс» в г. Запорожье заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что посеешь

«Особенно острой потребностью у украинских летчиков является потребность в современном двигателе для украинского истребителя… То, что мы сегодня увидели тут, насколько новые двигатели обеспечивают и высоту подъема для вертолетов, и мощность, и надежность, и экономичность. Это все плоды вашей работы… Уверен, что используя потенциал научно-конструкторской и производственной базы наших предприятий, нам уже в ближайшее время удастся создать и новый двигатель для украинского истребителя, и защитить летчика», — сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что только пять стран в мире имеют возможности создавать самолеты, полностью опираясь на собственное производство.

«Украина входит в эту пятерку», — добавил он.

По его словам, сейчас перед украинскими предприятиями остро стоит вопрос замены деталей и узлов российского производства.

«Но мы разработали систему импортозамещения. Наши конструкторы разработали новые технологии. Мы на 100% не только выжили, но и стали сильнее. Мне приятно, что производство концерна увеличилось в три раза. Десятки предприятий «Укроборонпрома» вытянуты из банкротства… С первого квартала 2016 года руководством предприятия (КБ «Прогресс») было принято решение, что зарплата должна составлять более 9 тыс. грн. (около 350 долл). Это именно то, чего я хочу, чтобы произошло в экономике страны», — заверил Порошенко.

При этом Порошенко анонсировал создание в стране специального Экспортного агентства.

«Будет создано экспортное агентство, которое будет обеспечивать упрощенный режим выхода украинских предприятий машиностроительной отрасли на внешние рынки. Будет обеспечена политическая помощь для подписания упомянутых контрактов. Рынки были закрыты, никто нас там не ждал», — отметил президент.