Лондонский суд арестовал зарубежные активы Коломойского и его подельников
Лондон, 22 апреля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Лондонский суд арестовал зарубежные активы украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает Bloomberg,
Сообщается, что Лондонский суд арестовал зарубежные активы Игоря Коломойского, Павла Овчаренко, Геннадия Боголюбова и Александра Ярославского на общую сумму $380 млн. Арест наложен по иску российского ПАО «Татнефть».
В частности, суд наложил арест на личную яхту, самолет и недвижимость Коломойского в Англии и Франции. Во Франции у Коломойского есть вилла, расположенная на территории площадью 1 га, и еще 50 акров земли (более 20,2 га) в Верхней Савойе.
У Боголюбова арестованы несколько объектов недвижимости в Лондоне, включая дом на площади Белгравия недалеко от ворот Букингемского дворца, стоимость которого оценивается более чем в 4 млн фунтов стерлингов ($5,7 млн).
Известно, что Боголюбов и Коломойский — давние бизнес-партнеры и соучредители неоформленной официально группы «Приват», которая имеет интересы в ряде отраслей украинской экономики и контролирует крупнейший украинских банк «ПриватБанк».
Также суд постановил ограничить затраты бизнесменов в сумме 5 тыс. фунтов стерлингов ($7,19 тыс.) в неделю на повседневные нужды.
Напомним, «Татнефть» в конце марта текущего года инициировала судебное разбирательство в Англии в отношении украинских бизнесменов по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО «Укртатнафта»).
В исковом требовании сказано, что в 2009 года указанные лица мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся «Татнефть» за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ.
«Татнефть» требует компенсаций на сумму $334 млн плюс проценты.