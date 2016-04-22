Лондон, 22 апреля, 2016, 19:57 — ИА Регнум. Лондонский суд арестовал зарубежные активы украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает Bloomberg,

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сообщается, что Лондонский суд арестовал зарубежные активы Игоря Коломойского, Павла Овчаренко, Геннадия Боголюбова и Александра Ярославского на общую сумму $380 млн. Арест наложен по иску российского ПАО «Татнефть».

В частности, суд наложил арест на личную яхту, самолет и недвижимость Коломойского в Англии и Франции. Во Франции у Коломойского есть вилла, расположенная на территории площадью 1 га, и еще 50 акров земли (более 20,2 га) в Верхней Савойе.

У Боголюбова арестованы несколько объектов недвижимости в Лондоне, включая дом на площади Белгравия недалеко от ворот Букингемского дворца, стоимость которого оценивается более чем в 4 млн фунтов стерлингов ($5,7 млн).

Известно, что Боголюбов и Коломойский — давние бизнес-партнеры и соучредители неоформленной официально группы «Приват», которая имеет интересы в ряде отраслей украинской экономики и контролирует крупнейший украинских банк «ПриватБанк».

Также суд постановил ограничить затраты бизнесменов в сумме 5 тыс. фунтов стерлингов ($7,19 тыс.) в неделю на повседневные нужды.

Напомним, «Татнефть» в конце марта текущего года инициировала судебное разбирательство в Англии в отношении украинских бизнесменов по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО «Укртатнафта»).

В исковом требовании сказано, что в 2009 года указанные лица мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся «Татнефть» за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ.

«Татнефть» требует компенсаций на сумму $334 млн плюс проценты.