Донецк, 22 апреля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. С 15 по 21 апреля 2016 года на Донетчине в результате ведения боевых действий погибли девять человек, из них восемь солдат ДНР, четверо — ранены. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память

«Всего c 15 по 21 апреля 2016 года в результате военных действий в ДНР были госпитализированы четыре человека, из них трое гражданских и один военнослужащий ДНР. За этот период времени погибли девять человек, из них восемь — военнослужащие. Один гражданский погиб от неразорвавшейся мины, выполняя сельскохозяйственные работы», — проинформировали в пресс-службе.

При этом двое мирных жителей — мужчины 42 и 25 лет получили ранения в результате подрыва мины в селе Малоорловка Шахтерского района. Одному из пострадавших медики ампутировали стопу.

Также сообщается, что за указанный период времени четверо жителей Донетчины были задержаны украинскими силовиками за поддержку ДНР, один солдат ДНР и один гражданский пропали без вести.

«За прошедшую неделю офисом омбудсмена было зарегистрировано два заявления о пропаже без вести. Поступило четыре заявления о взятии в плен по политическим мотивам», — считают в пресс-службе.

По данным аппарата омбудсмена, с начала вооруженного конфликта в Донбассе погибло 4.033 человек, среди которых 583 женщины и 3.450 мужчин. Кроме того, более 6.250 человек получили ранения различной степени тяжести. В местах лишения свободы украинской стороной удерживается около 935 человек, среди которых 312 — военнослужащие, 472 политзаключенные и еще 151 человек гражданского населения. Также 494 человек числятся пропавшими без вести.