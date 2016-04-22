Калининград, 22 апреля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Минобороны Польша пугает своих граждан Калининградом, чтобы обосновать увеличение военных расходов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 22 апреля, учёный секретарь БФУ им. Канта, исследователь Балтийского региона Юрий Зверев, комментируя заявление министра обороны Польши Антония Мацеревича об увеличении численности армии на 50%.

fakt.pl Министр обороны Польши Антоний Мацеревич

«Где собралась воевать Польша? Начнём с того, что лично я сомневаюсь, что планы господина Мацеревича осуществятся, поскольку в Польше на это попросту нет денег, — сказал эксперт. — На данном этапе идёт речь о создании территориальной обороны (что-то вроде ополчения). То есть это резервисты, а не регулярные части. В воеводствах, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, планируется создать командные структуры трёх бригад территориальной обороны. При этом личное оружие резервистов будет храниться в районных комендатурах, а более тяжёлое вооружение — на складах. Конечно, в планах Минобороны Польши — и передислокация к границе России и Белоруссии регулярных частей, однако, повторюсь, на всё это требуются значительные дополнительные средства, которых у Польши, уже тратящей на оборонные нужды более 2% от ВВП, нет».

«Впервые министр заявил о необходимости увеличить военные силы в Польше ещё минувшей зимой, в январе, — уточнил эксперт. — При этом я с удивлением обнаружил, что он ссылается на резолюцию Сейма Польши от 1791 года (!), которая позволяет увеличить численность польской армии до 100 тысяч человек (в конечном итоге министр хочет иметь 150 тысяч). Но он бы ещё, извините, на средневековые эдикты сослался».

По мнению Юрия Зверева, именно для того, чтобы обосновать увеличение военных расходов и размещение дополнительных сил НАТО, польское военное ведомство использует «фактор Калининграда».

«Аналитики НАТО рисуют польскому обывателю картину, что Калининград — это бастион, это «зона эй-ту-эй-ди» (аббревиатура Anti-Access/Area Denied, или A2/AD — дословно «Анти-доступ / Район отказа». — ИА REGNUM), то есть зона воспрещения доступа, которая как раз может в военное время блокировать доступ основных сил НАТО к натовским силам в Прибалтике, — продолжил эксперт. — Кроме того, пугают поляков т.н. Сувалкской брешью (полоска земли в северо-восточной Польше, граничащая с Литвой и, примыкающая к Калининградской области — ИА REGNUM), полагая, что в случае военных действий между Россией и НАТО российско-белорусские войска возьмут этот коридор и тем самым также отрежут натовскую группировку в Прибалтике».

«Некоторые западные военные эксперты даже говорят, что Сувалкский коридор заменил знаменитый Фульдский коридор, существовавший на границе ФРГ и ГДР во времена холодной войны, — отметил Зверев. — В случае гипотетической войны именно через Фульдскую брешь ожидалось советское наступление к Атлантике».

Комментируя дислокацию бригад территориальной обороны не только на границе России и Белоруссии, но и с Украиной, Юрий Зверев высказал мнение, что бригада там размещается «на всякий случай», а именно — на случай неблагоприятного развития социально-политической ситуации на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в городе Быдгощ на церемонии открытия очередного в Польше натовского подразделения министр обороны Антоний Мацеревич заявил об увеличении численности армии страны на 50%. Планы на 2016 год — развернуть на востоке страны три дополнительные бригады территориальной обороны.

Справка ИА REGNUM. Юрий Зверев, кандидат географических наук, учёный секретарь БФУ им. И. Канта, заведующий кафедрой географии, природопользования и пространственного развития. В 2008—2010 годах — директор Института Балтийского региона, в 2010—2012 годах — директор Научно-образовательного центра «Институт Балтийского региона» БФУ им. И. Канта. В 1989 году защитил диссертацию на тему «География военного бизнеса (на примере авиаракетно-космической промышленности США)». Научные интересы: регионоведение Балтийского региона, география мирового хозяйства, проблемы социально-экономического и геополитического развития Калининградской области, геополитика, военная экономика США и России.