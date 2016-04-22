Донецк, 22 апреля, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР официально признал ранее расформированный на Украине «добровольческий батальон» «Айдар» террористической организацией и запретил любые формы его деятельности в ДНР. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Верховного суда ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

militaryreview.su Боевики карательного батальона «Айдар»

«Верховным судом ДНР удовлетворено заявление и. о. генерального прокурора ДНР о признании добровольческого военизированного сообщества «Айдар» экстремистским и террористическим, запрете его деятельности и деятельности его структурных подразделений на территории республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда вступило в силу «немедленно после его провозглашения, является окончательным, подлежит немедленному исполнению, и не может быть обжаловано».

Ранее, Верховный суд запретил на территории ДНР деятельность 40 украинских националистических движений и организаций, в частности: Организацию Украинских Националистов («ОУН»), «Правый сектор», Украинскую повстанческую армию («УПА»), Социал-национальную ассамблею, организацию «Братство», «Тризуб» им. С. Бандеры, «Белый Молот», «Патриоты Украины», Радикальную партию Олега Ляшко, «Автомайдан», «Аль-Джихад», «Исламское Государство», «Аль-Каиду» и другие.

Батальон «Айдар» был сформирован в 2014 году из добровольцев киевского майдана. С конца апреля 2014 года батальон дислоцировался в городе Сватово, потом передислоцировался в село Половинкино Старобельского района Луганской области. В 2015 году украинские правоохранительные органы завели уголовные дела в отношении нескольких десятков бойцов. Ряд добровольцев были осуждены за бандитизм, грабежи и насилие над мирными жителями. В 2015 году добровольческий батальон был расформирован. На его базе был создан 24-ый отдельный штурмовой батальон ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года министр обороны Украины Степан Полторак оценил, как «среднее» соблюдение дисциплины военнослужащими в 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар» ВСУ.

«Вопрос дисциплины всегда был чувствительным для армии. Для «Айдара» этот вопрос был очень характерным, хотя большинство, кто там служил — это люди с боевым опытом. На сегодня это подразделение полностью в строю — прошло боевое слаживание и полностью изменилось. На сегодня по состоянию военной дисциплины это среднее подразделение, не хуже и не лучше других», — рассказал Полторак.