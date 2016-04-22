Москва, 22 апреля, 2016, 21:09 — ИА Регнум. На месте снесенного недавно торгового комплекса «Пирамида» вырос арт-объект «Лотос», который установили к стартовавшему фестивалю «Московская весна». Предыдущим местом «посадки» объекта был Камергерский переулок, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Арт-объект «Лотос», установленный на месте снесенной «Пирамиды»

Инсталляция «Лотос» стала кочующей — объект уже использовали в качестве украшения к зимнему фестивалю «Рождественский свет» в Камергерском переулке. Теперь водный цветок переместился на место уничтоженного самостроя, ко входу на станцию метро «Пушкинская». В этот раз «Лотос» решили украсить цветами и превратить в весеннюю инсталляцию для фестиваля «Московская весна». Для создания нового образа, объект, состоящий из алюминиевых трубок, спаянных в виде отдельных лепестков, решили украсит цветочными акрами.

Тем не менее, украшать лотос цветами начали лишь к вечеру 22 апреля, после старта столичного фестиваля. Что будет с кочующей инсталляцией после окончания празднований и планируется ли ее использовать в дальнейшей для других мероприятий, пока не известно.