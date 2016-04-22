Москва, 22 апреля, 2016, 20:44 — ИА Регнум. В столице открылись 26 праздничных тематических площадок фестиваля «Московская весна». У Большого театра появился древний библейский город из песка, в Камергерском переулке вырос вишневый сад, а у ЦУМа установили модную деревню, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская весна». Иерусалим библейских времен, воссозданный у Большого театра

Фестиваль пройдет в столице с 22 апреля по 9 мая. К празднику приготовили 173 торговых шале, 9 шале-квестов и 38 шале-ресторанов. Программа мероприятий обещает быть яркой и интересной: запланировано более 2 тысяч мастер-классов, 11 экскурсий, 6 выставок. Тематика площадок будет посвящена православным святым, ученым, деятелям культуры и изобретателям.

На площади Революции разместились площадки «Богатырская застава» и «Великие ученые», на Камергенском переулке — площадка «Великие режиссеры и великая актриса», а на улице Рождественка — «Детский мир. Великие писатели — детям». Также москвичей ждут в «Музыкальной гостиной» на пересечении Камергерского переулка и Большой Дмитровки и в «Цветущем саду» у памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре. А для самых маленьких гостей фестиваля подготовили «Детский весенний городок» в сквере за памятником Юрию Долгорукому.

Напомним, как ранее сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, фестиваль «Московская весна» пройдет в три этапа: до Пасхи (1 мая) — все желающие смогут попробовать постные блюда. С 1 по 7 мая отметят Пасхальную неделю, а 8 и 9 мая все мероприятия посвятят празднику Победы.