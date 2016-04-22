Киев, 22 апреля, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Увеличение армейского и пограничного контингента в Польше связано, в первую очередь, с попыткой защититься от вооруженных людей на украинской территории. Такое мнение в комментарии корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Кирилл Молчанов.

business.ua Польша и Украина

Напомним, ранее стало известно о том, что Польша на 50% намерена увеличить численность собственной армии в ближайшие несколько лет. Уже в 2016 г. на востоке страны должны быть развернуты три дополнительные бригады территориальной обороны.

Комментируя эту информацию, Молчанов высказал уверенность, что усиление военного потенциала Польши связано не с российским фактором, а с попыткой защитить государство от бесконтрольного распространения оружия и вооруженных людей с украинской территории.

«Не стоит связывать увеличение польской армии на 50% лишь только с угрозой России, ведь совместная граница у них довольна непродолжительная, это юг Калининградской области, который отделен от остальной части России… А вот украино-польская граница намного более протяженная. Не забывайте, что из-за боевых действий в Донбассе огромное количество неконтролируемого оружие хранится у простых украинцев на руках. Соответственно, вот чтобы оно не попадало в ЕС, польская погранслужба усиливает охрану границы. Поэтому увеличение численности армии можно рассматривать и в контексте усиления пограничников», — сказал эксперт.

Также политолог считает, что несмотря на возможную либерализацию визового режима с ЕС для украинцев, на деле контроль на границе между Польшей и Украиной будет только усиливаться.

«Прошлым летом, когда произошла перестрелка праворадикалов с полицией в Мукачево, Венгрия серьезно усилила контроль над украинской границей. Таким же путем пойдет и Польша. Поэтому безвизовый режим вводится, а паспортный контроль на границе усиливается для украинцев», — резюмировал Кирилл Молчанов.