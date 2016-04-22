Киев, 22 апреля, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Министерство финансов Украины утверждает, что власти Российской Федерации согласились дать Киеву дополнительное время на подачу возражения против иска по евробондам на $3 млрд. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Минфина Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арифметика

Ранее заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак заявил, что Россия уже один раз соглашалась на отсрочку слушаний, но делать этого снова не будет.

Но теперь Минфин Украины утверждает, что накануне судебного заседания России изменила позицию и согласилась предоставить Украине очередную отсрочку.

Подтверждения этой информации от российского Минфина не поступало.

Напомним, в феврале этого года Россия подала на Украину иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины задолженности на $3 млрд и невыплаченные проценты на $75 млн.

Этот заем был предоставлен Москвой ещё в 2013 году в виде покупки Россией суверенных евробондов Украины на $3 млрд. До конца прошлого года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Киев настаивает на том, чтобы Россия реструктурировала этот долг на условиях коммерческих кредиторов. Россия отказывается, так как этот долг является суверенным.

Примечательно, что это дело может стать прецедентом в мировом праве, так как долговые споры между странами ещё не выносились на рассмотрение суда.