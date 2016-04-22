Москва, 22 апреля, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Центры для общения вдов откроют в библиотеках Москвы, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Пелевин. Вдова, 1866

Заммэра отметил, данная инициатива появилась после проведенного социологического исследования. «Обычно уже немолодые женщины, чаще всего вдовы, испытывают дефицит общения и выбирают в качестве места общения городские поликлиники», — пояснил он. По его словам, созданные центры для общения в библиотеках города разгрузят поликлиники.

Как, в свою очередь, напомнил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, с 23 на 24 апреля в Москве пройдет «Библионочь». В этом году книжно-культурная акция посвящена Году российского кино. Всего в рамках «ночи» запланировано более 350 мероприятий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве библиотеки переходят на новый режим работы с 23 апреля 2016 года. Городские библиотеки, которые находятся в пределах третьего транспортного кольца (ТТК), будут работать со вторника по субботу — с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. А за пределами ТТК библиотеки будут работать с 12:00 до 22:00 со вторника по субботу, в воскресенье с 12:00 до 20:00.