Уфа, 22 апреля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Общегородской флэшмоб «Уфимский рекорд Победы», посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, преодолел «экватор» и стал общереспубликанской акцией. Однако уфимцы, принявшие участие в акции, выражают недоумение по поводу отсутствия точной информации о проведении в Уфе шествия «Бессмертного полка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Акатьев Шествие «Бессмертного полка» в проливной дождь (Уфа, 9 мая 2015 года)

Как сообщалось, с 7 апреля по 7 мая все желающие, руководствуясь девизом «Помню. Горжусь. Отожмусь.» могут выполнить это спортивное упражнение и рассказать об этом. К 7 мая должно набраться 1 млн отжиманий. Победные 120 тыс. отжиманий будут сделаны во время проведения I Открытого городского детско-юношеского конкурса песни «С чего начинается Родина?»

О своем вкладе в копилку рекорда рассказали не только уфимцы, но и воспитанники спортивных и творческих коллективов из Белебея, Белорецка, Кармаскалов и других населенных пунктов республики. Сегодня, 22 апреля, в копилке рекорда насчитывалось более 530 тыс. упражнений, набрано более половины необходимых для рекорда отжиманий.

Участники акции отмечают, что многие из них 9 мая хотели бы принять участие в шествии «Бессмертного полка», однако до сих пор не знают, когда и где состоится это общенародное мероприятие. Предполагалось, что колонна «Бессмертного полка» пройдет сразу вслед за Парадом Победы и станет логическим завершением парада.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в большинстве населённых пунктов республики, участвующих в акции, шествие «Бессмертного полка» запланировано на 9 мая, однако власти Уфы распорядились провести мероприятие 6 мая. Об этой дате прохождения «Бессмертного полка» жители Башкирии узнали из распоряжения от 31 марта, подписанного мэром Уфы Иреком Ялаловым. Общественность Уфы выразила крайнее недоумение и горечь по этому поводу.

Вскоре после публикации на ИА REGNUM распоряжение исчезло с официального сайта администрации, а в мэрии стали заявлять, что чиновникам ничего неизвестно о существовании распоряжения. Однако нового распоряжения о прохождении шествия так и не появилось.

По словам инициатора проведения шествия в Уфе, руководителя ООД «Бессмертный полк России» по Башкирии Сергея Плюхова, его пригласили на совещание по согласованию проведения акции с начальником управления образования администрации Уфы, однако встреча была отменена и перенесена на другой день.

«Шествие должно проходить в традиционное время, и заявка на проведение шествия Бессмертного полка будет подана мной в понедельник, 25 апреля, с указанием времени начала шествия в 10:00», — настаивает Плюхов.

Высказывалось предположение, что заминка с определением времени связана с рабочим графиком главы республики Рустэма Хамитова.

В имеющемся в распоряжении информационном письме ООД «Бессмертный полк России» в адрес администраций регионов РФ дается исчерпывающее объяснение, почему шествие должно проводиться после парада Победы.

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«Произвольный перенос времени (с логичного, традиционного для региона, сопряжённого с парадом) ведёт к целому ряду нежелательных последствий для самого региона и его жителей, — считают в ООД «Бессмертный полк России». — Отрыв от парада неизменно означает снижение градуса эмоционального подъёма, присущего шествию, ведёт к существенному уменьшению числа участников шествия (люди празднуют один раз), а также к перенапряжению инфраструктуры региона (к повторному перекрытию автомагистралей, привлечению правоохранительных органов и т.д.). В конечном итоге неосторожное, бестактное вмешательство в тонкие процессы самоорганизации общества, разрушение традиций регионов ведёт к срыву народной части парада Победы».

«Обращаемся ко всем, кто имеет отношение к принятию решения о времени и месте шествия «Бессмертного полка»! Это глубоко народное движение, и относиться к нему нужно так, чтобы бюрократическая машина не переехала народную инициативу, не задавила саму идею», — говорится в информационном письме.