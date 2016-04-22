Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Тувалу Энеле Сопоага отметил, что Парижское соглашение по климату должно стать «международным призывом к действию», которое изменит мир и жизнь будущих поколений, передает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он говорит, что Тувалу не только подписывает, но и ратифицирует соглашение, призывая остальные страны поспособствовать тому, чтобы документ вступил в силу. Это предоставит гарантии того, «что изменение климата не является необратимым», подчеркнул он.

Сопоага, чья страна потеряла четыре острова с 2000 года, призывает к срочной международной поддержке островных стран Тихоокеанского региона.

По его словам, недавние исследования показывают, что в среднем 62 тысячи человек в день оказываются перемещенными из-за изменений климата или стихийных бедствий. Эта «огромная цифра должна служить сигналом тревоги для всего мира», добавил премьер.

Сопоага призвал Генеральную Ассамблею ООН принять резолюцию для защиты прав и нужд перемещенных лиц из-за изменений климата.