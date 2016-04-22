Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко освободил Алексея Пучнина от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Об этом сообщил своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

flashnord.com Алексей Пучнин

Как говорится в обнародованном документе, решение об увольнении принято 22 апреля на основании личного заявления Пучнина. Постановление направлено в Центризбирком, Заксобрание Петербурга и горизбирком.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Алексей Пучнин написал заявление об отставке с поста главы городской избирательной комиссии. Поводом стала критика его деятельности со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой и руководства Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Причиной для увольнения Пучнина наблюдатели также называют проверку аудиторами Контрольно-счетной палаты Петербурга деятельности горизбиркома, в которой якобы обнаружены серьезные финансовые нарушения. Результаты проверки официально до сих пор не озвучены.

Алексей Пучнин возглавил горизбирком Петербурга в июле 2012 года. До этого он руководил избиркомом Тамбовской области.