Москва, 22 апреля, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Саперы вынесли из подвала дома №9 корпус 1 по улице Куликовской на юге Москвы все найденные там боеприпасы. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщают «РИА Новости».

fishki.net Сапёр

Сообщается, что саперы вынесли все боеприпасы, спрятанные в подвале многоквартирного жилого дома в Северном Бутово. Боеприпасы были погружены на специальную машину. Операция сворачивается.

При этом на месте продолжают работать следователи и криминалисты. Оцепление пока не снято. Жильцам ещё не разрешили вернуться в квартиры.

Ранее сообщалось, что на разминирование схрона могут понадобится почти сутки. Эвакуированным жильцам предлагалось переночевать у родственников или в ближайшей школе.

Все изъятые боеприпасы будут ликвидированы на полигоне.

Правоохранители пока не могут точно сказать, кто и зачем создал такой крупный схрон взрывчатки в подвале жилого дома в Москве. Высказываются версии, что схрон мог быть сделать бандитами в 90-х годах прошлого века, а потом о нем просто забыли. В любом случае предстоит расследование и многочисленные экспертизы.

Напомним, что о боеприпасах в подвале жилого дома в Северном Бутово предупредил полицию неизвестный.