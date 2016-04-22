Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри считает подписание климатического соглашения рекордным количеством стран подтверждением приверженности тому, чтобы выиграть «войну» против выброса углекислого газа, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри

«Актуальность этой проблемы становится более насущной», — заявил Керри, назвав собрание лидеров 170 стран в Нью-Йорке «историческим».

Глава МИД США рассматривает достигнутое в декабре прошлого года Парижское соглашение «месседжем» для глобальных рынков.

Договор по климату даст возможность частному сектору определить новую энергию будущего и перевести глобальную экономику на новые рельсы развития с целью защиты окружающей среды, добавил он.

Керри подтвердил, что США формально присоединятся к договору в этом году и призвал другие страны сделать то же самое.