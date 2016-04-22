Керри: Парижский договор — «месседж» для глобальных рынков
Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри считает подписание климатического соглашения рекордным количеством стран подтверждением приверженности тому, чтобы выиграть «войну» против выброса углекислого газа, передает Associated Press.
«Актуальность этой проблемы становится более насущной», — заявил Керри, назвав собрание лидеров 170 стран в Нью-Йорке «историческим».
Глава МИД США рассматривает достигнутое в декабре прошлого года Парижское соглашение «месседжем» для глобальных рынков.
Договор по климату даст возможность частному сектору определить новую энергию будущего и перевести глобальную экономику на новые рельсы развития с целью защиты окружающей среды, добавил он.
Керри подтвердил, что США формально присоединятся к договору в этом году и призвал другие страны сделать то же самое.