Астана, 22 апреля, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Казахстане в 3,5 раза выросла заболеваемость коклюшем среди детей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики республики Айжан Есмагамбетова.

ИА REGNUM Казахстан

«Нас сегодня настораживает эпидемиологическая ситуация, которая складывается по заболеваемости коклюшем. В сравнении с 2014—2015 годами мы отмечаем, что заболеваемость коклюшем возросла практически в 3,5 раза. Коклюш — детская инфекция, которая, как правило, протекает тяжело и опасно для маленьких детей. При этом зачастую 70% заболеваемости коклюшем заканчивается осложнением на нервную систему. Коклюш тяжело и длительно лечится. Поэтому все-таки лучше взвешивать риск и пользу от вакцинации от этой инфекции», — отметила Есмагамбетова.

При этом она подчеркнула, что в стране наблюдается рост отказов от вакцинации. В частности, по данным управления эпидемиологического надзора, в 2015 году от вакцинации отказались 8,5 тысяч казахстанцев. Из них 40% граждан сделали это из-за религиозных убеждений, еще 45% — по личным убеждениям. Она также добавила, что в 2013 году от вакцинации отказались 4 тысячи человек.

По словам Есмагамбетовой, роста отказа от вакцинации может негативно сказаться на коллективном иммунитете и защите от вакциноуправляемых инфекций. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, на сегодняшний день охват вакцинацией граждан Казахстана составляет свыше 95%.

«У нас был уровень вакцинации населения порядка 97−98%. Для создания коллективного иммунитета необходима вакцинация не менее 95%. Если такая тенденция будет продолжаться, то придем к тому, что уровень вакцинации 95% не будет достигнут. Кто-то считает, что лучше переболеть, чем прививаться, кто-то уверен, что отсутствует риск заразиться, кто-то думает, что возможны осложнения после прививки, или руководствуется негативной информацией, которая имеет место в соцсетях или в СМИ. Все это проводит к формированию неимунной прослойки. То есть количество лиц, которые не защищены, оно постоянно растет. Когда возникнет критическая масса, это приведет к вспышке заболеваний», — предупредила Есмагамбетова.

При этом она отметила, что заболеваемость корью в Казахстане снизилась в 19 раз после дополнительной иммунизации, которая была проведена в 2015 году.

«Если за первый квартал прошлого года было порядка 1,5 тысячи случаев кори, то сегодня — 62 случая кори за квартал. При этом болеют у нас только те дети, которым вакцинация еще не подходит по возрасту, и болеют лица, которые не получили прививки», — сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции вице-министр здравоохранения и социального развития Казахстана Алексей Цой сообщил, что ежегодно в республике на вакцинацию населения выделяется порядка 20 миллиардов тенге (4,2 млрд руб.).

Согласно распространенному на пресс-конференции пресс-релизу, в Казахстане бесплатно проводится вакцинация населения против 21 инфекционного заболевания. Кроме того, там же сообщается, что благодаря иммунизации населения в стране за последние 20 лет заболеваемость краснухой снизилась более чем в 4 тыс. раз, коклюшем — в 6,8 раза, эпидемическим паротитом — в 181,6 раза, вирусным гепатитом «А» — в 146 раз.