Москва, 22 апреля, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Всероссийская выставка «Молодость России» является продолжением многолетнего проекта ВТОО «Союз художников России», носившем ранее название «Молодые художники России». В постсоветский период она проводится в четвертый раз. Особенностью проекта является последовательный просмотр творчества молодых авторов всех регионов страны на городских, областных (республиканских, краевых), межрегиональных молодежных выставках, с которых отбирались лучшие работы. Вместе с тем, выставка «Молодость России» носит открытый характер, так как любой молодой художник нашей страны имел возможность представить свои работы на рассмотрение выставкома. Это комплексный выставочный проект, включающий искусствоведческую конференцию по проблемам современного молодежного искусства, издание каталога и другой полиграфической продукции, проведение творческих встреч и экскурсий.

Афиша выставки «Молодость России»

В экспозиции представлено около 2000 произведений живописи, скульптуры, графики, искусства театра и кино, монументального, декоративно-прикладного, народного искусства, труды молодых искусствоведов и др. произведений. Зрителю предоставляется возможность увидеть весьма цельную картину развития классической линии в современном творчестве молодежи. Участники — авторы из всех федеральных округов, из подавляющего большинства областей, краев, республик, национальных округов, из самых различных городов и поселков страны. Церемония закрытия предусматривает вручение наград Союза художников России авторам наиболее значительных произведений.

Всероссийская выставка «Молодость России» впервые включила в свою структуру два спецпроекта: первый — «Таврида», второй — «И все-таки я верю…», которые во многом обновляют ее привычный формат. Первый спецпроект предоставляет уникальную возможность проанализировать: что дал художникам и скульпторам всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», который состоялся в августе 2015 года в Крыму и на короткое время объединил более 500 молодых художников, скульпторов и искусствоведов из всех областей, краев и республик страны.

Смена «Художники и скульпторы», проходившая с 3 по 9 августа 2015 года на Бакальской косе, объединила студентов и выпускников средних специальных и высших учебных заведений. Молодые художники, скульпторы и искусствоведы со всей страны получили возможность говорить друг с другом на профессиональном языке искусства.

Более 500 молодых профессионалов до 30 лет получили шанс познакомиться друг с другом и начать совместные творческие проекты. «Таврида» не только выявила индивидуальность, но и научила ребят работать в команде.

Работы, представленные в экспозиции, с одной стороны, выполнены по мотивам Форума и воспоминаниям о чудесном лете в Крыму. С другой — произведения, созданные на выбранную каждым автором тему, — ту, что является для него главной сегодня. Это темы взаимоотношений между людьми, баланса между внутренним и внешним, любви и сомнений, темы места человека в стремительно меняющемся мире.

Второй спецпроект посвящён непростой, временами противоречивой, но яркой биографии Союза художников, и построен на видео-документации перформанса. Он связан с выступлением Никиты Хрущева в Манеже на выставке 1962 года, приуроченной к 30-летию МОСХа. Используя форму средневекового карнавального представления, группа «u/n multitude» на этом историческом факте прослеживает взаимоотношения искусства и зрителя, анализирует конфликтные ситуации, связанные с интерпретацией истории искусства.