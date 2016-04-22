Астана, 22 апреля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Проверкой использования бюджетных средств в квазигосударственном секторе Казахстана со следующего года будут заниматься частные аудиторы. Об этом сегодня сообщила член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Айгуль Мухаметкарим. По ее словам, данная норма прописана в Законе «О государственном аудите и финансовом контроле», вступившем в силу 27 ноября прошлого года. Однако критерии отбора частных аудиторов для проверки финансовой деятельности госкомпаний пока еще не разработаны. Планируется, что их выработают к 2017 году.

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«С 2017 года частные аудиторские компании будут проводить аудит специального назначения в субъектах квазигосударственного сектора по вопросу использования бюджетных средств. Это сделано, потому что ресурсы Счетного комитета ограничены, при проведении контроля качества мы будем применять систему управления рисками. То есть когда будут значительные объемы бюджетных средств теми или иными субъектами квазигосударственного сектора, в комитете будут непременно перепроверять результаты частного аудита. Прозрачности использования бюджетных средств и эффективности их использования требует от нас общество», — отметила Мухаметкарим.

При этом она отметила, что проверки результатов частного аудита будут осуществляться выборочно. Что же касается выбора аудитора, то, по словам Мухаметкарим, он будет осуществляться на основе конкурса, который будет проводить сама квазигосударственная компания.

«Частных аудиторских компаний в Казахстане сейчас очень много, и конкуренция большая. Есть много сильных игроков, которые уже наработали определенный опыт в этой сфере. Однако никто из них еще не занимался государственным аудитом. Для них это будет совершенно новое направление. В этой связи риски для каких-либо спекуляций, конечно, существуют. Но мы будем работать над этим», — добавила член Счетного комитета.

Наряду с этим, в Казахстане со следующего года внедряется еще одно новшество: Счетный комитет будет давать оценку государственному бюджету еще на стадии его обсуждения, а не по факту исполнения, как это происходит сейчас. Кроме того, сообщила Мухаметкарим, с 1 сентября нынешнего года в казахстанских вузах появится специальность государственного аудитора. А пока госаудит будут проводить специалисты, прошедшие курсы повышения квалификации и имеющие на руках сертификат национальной комиссии. Такие курсы в этом году пройдут около двух тысяч человек.

Между тем, как сообщил другой член Счетного комитета Константин Плотников, в ходе проведения проверки деятельности Национального управляющего холдинга «КазАгро» (занимается реализацией государственной политики по стимулированию индустриального развития страны и предоставляет льготные кредиты субъектам агропромышленного комплекса. — Прим. ИА REGNUM), было выявлено финансовых нарушений на сумму в 22,4 млрд тенге (4,7 млрд руб).

По словам Плотникова, во время проведения аудита было установлено, что в структуру холдинга входит 21 дочерняя, «внучатая» и «правнучатая» компания, в которых трудятся более трех тысяч человек. На содержание этих работников только за 2014−2015 г.г. было потрачено свыше 14,5 млрд тенге (3,08 млрд рублей).

«Установлены факты превышения натуральных норм административных затрат по количеству используемых и арендуемых автомобилей и площади помещений для размещения персонала с допущением сверхнормативных расходов на общую сумму 182,9 млн тенге (38,9 млн руб.). Установлено также, что в 2014 году на депозитах в банках второго уровня размещались временно свободные средства «КазАгро» в сумме 61,1 млрд тенге (13 млрд руб.), 536,4 млн долларов (34,8 млрд руб.) и 330 млн евро (24,4 млрд руб.). В 2015 году — 17 млрд тенге (3,6 млрд руб.) и 142,3 млн долларов (9,2 млрд руб.), что свидетельствует о соответствующем уровне менеджмента государственных средств и активов по их инвестированию в агропромышленный комплекс», — отметил Плотников.

По данным другого члена Счетного комитета Жансеита Сарсенкулова, во время проведения аудита в деятельности Министерства финансов Казахстана также были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 4,957 млрд тенге (1,05 млрд руб.).

Напомним, ранее сообщалось, что Счетный комитет выявил финансовые нарушения в Министерстве здравоохранения и социального развития Казахстана на сумму 12,7 млрд тенге (2,7 млрд рублей).