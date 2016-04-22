Дамаск, 22 апреля, 2016, 18:41 — ИА Регнум. В районе аэропорта Дамаска рухнул боевой самолет сирийских ВВС. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в министерстве обороны России.

syriaonline.sy МиГ-23 ВВС Сирии

Сообщается, что в ходе плановых полетов на аэродроме «Син», который расположен к северо-западу от Дамаска, разбился самолет МиГ-23 ВВС Сирии. Причиной крушения стало возгорание в двигателе.

Пилот успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает. На аэродроме работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства крушения.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на прозападную марионеточную оппозицию сообщило, что под Дамаском разбился военно-транспортный самолет, который пролетел над территорией, контролируемой террористической группировкой «Исламское государство».

Стоит отметить, что МиГ-23 довольно старый самолет. Он создавался в Советском Союзе в 1960-х годах. Первый полёт на опытном самолёте «23−11» был выполнен 10 июня 1967 года. Этот истребитель относится к третьему поколению.