Минск, 22 апреля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №214 от 18 марта решено провести 23 апреля республиканский субботник на добровольной основе, средства от которого пойдут на строительство Гомельской областной детской клинической больницы. Документ опубликован на сайте правительства постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Мероприятие состоится, сказано в документе, «в связи с объявлением 2016 года Годом культуры, проведением мероприятий, посвященных 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, и в целях поддержки предложений коллективов работников организаций и местных исполнительных распорядительных органов о проведении субботника».

«Рекомендовать республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям на добровольной основе провести 23 апреля 2016 года республиканский субботник на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, захоронений времен Великой Отечественной войны, территорий населённых пунктов, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону», — сказано в первом пункте постановления.

Заработанные в день проведения республиканского субботника денежные средства, в том числе на рабочих местах, «в объёмах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком», сказано в постановлении.

В нём также отдельно прописано, что «удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 23 апреля 2016 года является рабочим днём, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников».

Из средств субботника облисполкомы и Мингорисполком перечисляют 50% Минфину, а остальную часть оставляют в своём распоряжении. Оставленные средства планируется потратить на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мест боевой и воинской славы, захоронений времен Великой Отечественной войны, развитие и укрепление материально-технической базы реабилитационно-оздоровительных центров для детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. Денежные средства, остающиеся в распоряжении Брестского облисполкома, направляются также на строительство «молодёжного патриотического центра» в Брестской области. Перечисленные Минфину средства будут потрачены на проектирование и строительство Гомельской областной детской клинической больницы.

Таким образом, формально субботник в Белоруссии является не только добровольным, но и размер отчисляемых государству денежных средств определяется на усмотрение работников. Так в теории. На практике же, как выяснил корреспондент ИА REGNUM, ситуация прямо противоположная: руководители предприятий и организаций стращают санкциями за невыход на субботник и объёмы денежных средств для перечисления в «фонд субботника» до работников «доведены сверху». В некоторых госучреждениях уже вывешены соответствующие объявления с указанием сумм и сроков уплаты.

Традиционно субботник используется в пропагандистских целях. Так, во время прошлогоднего субботника, состоявшегося 18 апреля, Александр Лукашенко использовал стройплощадку республиканского субботника для заявлений «президентскому пулу». Вероятно, и нынешний субботник не обойдётся без традиционного ритуала.

В этом году бессменного руководителя постсоветской республики ждут на стройке. Стройка является знаковым местом субботника — именно на ней был обнаружен «мальчик Коля», помогавший Александру Лукашенко размяться на стройках народного хозяйства. Пресс-секретарь президента Белоруссии Павел Лёгкий (ныне работающий советником посольства Белоруссии в Москве) упорно делал вид, что не знает, кто этот мальчик, о котором белорусские СМИ писали как о внебрачном сыне Александра Лукашенко и даже называли имя этого мальчика.

Стройка также является знаком несчастий для руководителей разного ранга. До Александра Лукашенко на объект субботника №1 прибывают оперативники Службы безопасности президента и других «заинтересованных». К приезду «первого лица» всё должно соответствовать статусу мероприятия.

23 апреля Александр Лукашенко может появиться на минском стадионе «Динамо». Так как от его старой резиденции до объекта примерно 200 метров пешком, то этот путь он может проделать вне бронированного «Мерседеса» и даже вне якобы подаренного ему неизвестным другом «Майбаха». Таким образом, теоретически, он может посетить госучреждения, расположенные вдоль маршрута. Такая перспектива весьма огорчает начальство данных учреждений, так как день посещения Лукашенко вверенного им объекта для кое-кого может стать последним рабочим днём. Поэтому, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, спешно перекапываются клумбы, старая тротуарная плитка заменяется на новую, моются окна, красятся бордюры и наводится всяческий «порядок», а работников уговаривают со всей ответственностью отнестись к необходимости явки на рабочее место.

Тем временем на сайте change.org опубликована петиция «Отложите строительство стадиона в Минске за 94 млн евро, а деньги направьте на нужды населения», под которой подписалось более 18 тысяч человек. Как следует из записей подписантов, не все довольны строительством спортивных объектов во время кризиса, ответственность за который Александр Лукашенко и его подчинённые брать на себя категорически не желают, объясняя резкое ухудшение социальной обстановки в республике не ошибками госуправления, а «внешними факторами».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство постсоветской Белоруссии отказалось от ценностей социализма, но использует стилизованную символику советской эпохи. Внедряя стандарты «общества потребления», чиновники «идеологической вертикали» выхолостили смысл субботника. Такой подход получил «идеологическое» оформление в концепции «рыночного социализма», на основе которой второй десяток лет предпринимаются попытки создать «государственную идеологию Республики Беларусь».

Напомним, субботники в Белоруссии активно практиковались в период БССР, в период «возрождения» начала 90-х они были отменены, а во второй половине 90-х восстановлены Александром Лукашенко. Формально участие в субботнике является делом добровольным, но на практике уклониться от него весьма непросто и зачастую работники госорганизаций, помимо «отработки», перечисляют также фиксированную денежную сумму в фонд субботника.

В 2015 году республиканский весенний субботник прошёл 18 апреля. По словам зампреда Совмина Натальи Кочановой, в нём приняли участие более 3 млн жителей постсоветской республики, заработав около 61 млрд белорусских рублей ($4,3 млн).