Калуга, 22 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, в Доме ученых Обнинска начал работу первый съезд участковых уполномоченных полиции Калужской области. В течение двух дней его делегаты обсудят комплекс мер по популяризации, повышению престижа и развитию региональной службы участковых инспекторов полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в силовом ведомстве.

Цитата из х/ф «Улица полна неожиданностей». реж. Сергей Сиделёв. 1957. СССР Евгений Леонов в роли милиционера Сердюкова

Приветствуя делегатов съезда, начальник УМВД России по Калужской области, генерал-майор полиции Сергей Бачурин выразил надежду на то, что это мероприятие станет традиционным и будет проходить в регионе ежегодно. Он рассказал, что в настоящее время в области трудятся 332 участковых инспектора, из которых 182 обслуживают городское и 150 — сельское население. В том, что в регионе более чем на 18% снизилось количество бытовых преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, их немалая заслуга. Недокомплект службы составляет 10%.

Между тем, значительно осложняет работу участковых полиции большая нагрузка, ненормированный рабочий день и отсутствие жилья. В этой связи Сергей Бачурин отметил необходимость выработки по итогам съезда единой стратегии развития региональной участковой службы уполномоченных, включая меры по укреплению ее материально-технической базы, решению жилищных проблем участковых и предоставлению им дополнительных социальных гарантий. Создание необходимых условий для жизни и работы инспекторов позволит полностью укомплектовать штат участковых, а также повысить результативность их оперативно-профилактической деятельности.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов акцентировал внимание собравшихся на особой значимости службы участковых инспекторов полиции, олицетворяющих, по его словам, для жителей региона в целом все правоохранительные органы. Губернатор заверил, что региональная власть готова оказать поддержку правоохранительным органам в предоставлении жилья участковым полиции с 25-летним трудовым стажем. Анатолий Артамонов также одобрил инициативу руководства регионального УМВД о создании универсальных пунктов охраны общественного порядка, расположенных в шаговой доступности от населения, предложив застройщикам заранее предусматривать помещения для участковых уполномоченных при строительстве новых микрорайонов.

23 апреля делегаты съезда обсудят ряд вопросов, посвященных различным аспектам деятельности службы участковых полиции, а также профилактике и выявлению правонарушений в сфере миграционного законодательства. Кроме того, запланирован обмен положительным опытом профилактической работы и практикой раскрытия отдельных видов преступлений.