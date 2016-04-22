Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Леонардо Ди Каприо призывает мировых лидеров оставить горючие ископаемые «в земле, куда они принадлежат», передает ABC News. По его мнению, это «последняя надежда» для спасения планеты от катастрофических последствий глобального потепления.

moviepilot.com Леонардо Ди Каприо

Актер, который является «Посланником мира» ООН в области изменений климата, выступил незадолго до того, как лидеры начали подписание Парижского соглашения по климату.

«Мы можем поздравить друг друга сегодня, но это абсолютно ничего не значит», если лидеры 170 стран по возвращению домой не будут ничего предпринимать для ратификации документа, добавил Ди Каприо.