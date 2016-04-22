Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо отмечает, что развивающиеся страны «не должны быть наказаны за проблемы, которых они не создавали», передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

На церемонии подписания Парижского договора по климату он пообещал, что Канада инвестирует $2,56 млрд в следующие пять лет, чтобы помочь периферийным странам достичь климатических целей.

По словам Трюдо, до конца года Канада ратифицирует Парижское соглашение.

«Климатические изменения испытывают наш разум, наше терпение и нашу волю. … Но мы равны перед этим вызовом», — заявил канадский премьер-министр.