Ярославль, 22 апреля, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты отметили День рождения Ленина церемонией принятия школьников и молодежи в пионерскую и комсомольскую организацию. Торжественная линейка состоялась 22 апреля у памятника Ленину на Красной площади, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального обкома КПРФ Александр Воробьев.

Алексей Яковлев ИА REGNUM

Красные галстуки коммунисты повязали десяти ярославским школьникам, комсомольские билеты получили шесть человек, еще шестеро были приняты в ряды КПРФ. После церемонии состоялся праздничный митинг и возложение цветов к подножию памятника.

«Мы возродили традицию торжественного приема школьников и молодежи в пионерскую и комсомольскую организации и планируем сделать эту церемонию ежегодной. Сегодня галстуки и билеты получили дети и внуки наших сторонников», — рассказал Александр Воробьев.