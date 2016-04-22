Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Депутат петербургского парламента Вячеслав Нотяг, арестованный по обвинению во взяточничестве, отрицает, что брал взятки у строительной компании «Воин-В» в связи с реновацией квартала в Ульянке (район на юго-западе Петербурга). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 22 апреля, адвокат парламентария Андрей Макаркин.

vnotyag.ru Вячеслав Нотяг

Защитник также отрицает сообщение следствия о том, что Вячеслав Нотяг отказался давать какие-либо показания следствию.

«Он полностью не отказывался от показаний, ответил на общие вопросы, категорически заявляет, что никаких взяток никогда не брал», — подчеркнул адвокат Макаркин.

Вячеслав Нотяг стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил в общей сложности около 1,5 млн рублей за то, чтобы не препятствовать строительству.

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Ранее в ГСУ СК по Петербургу заявили, что, будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Нотяг давать показания отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Вячеслава Нотяга задержали около 19:00 21 апреля при поддержке спецназа ФСБ. По данным следствия, в этот момент Нотяг принимал взятку в 600 тыс. рублей у генерального директора компании «Воин-В» Олега Глущенко.

23 апреля в Кировском районном суде Петербурга будет рассмотрено ходатайство об аресте Нотяга.

Андрей Макаркин заметил, что рассчитывает на благоприятный вердикт для его доверителя. «Мое личное мнение заключается в том, что, если суд действительно хочет разобраться в сложившейся ситуации, Вячеслава Нотяга надо отпустить», — добавил адвокат.