Чебоксары, 22 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске завершилась церемония прощания с уроженцем города, бас-гитаристом группы «Любэ» Павлом Усановым. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, с самого утра к месту прощания с музыкантом нескончаемым потоком шли люди с цветами — новочебоксарцы и гости города. Из Москвы и других городов России приехали друзья и близкие Павла.

cap.ru Фоторепортаж с сайта администрации Новочебоксарска

Прощание проходило во Дворец культуры «Химик». Мать Павла поблагодарила всех неравнодушных людей за оказанную поддержку, а его жена Юлиана Усанова сообщила, что дело музыканта будет продолжено.

В администрации города отмечают, что Павел Усанов планировал провести в Новочебоксарске конкурс среди юных исполнителей классической музыки «Родные просторы» с участием известных российских музыкантов. Главный приз конкурса — помощь в создании и записи собственного альбома на профессиональной музыкальной студии. Кроме того, предполагалось, что конкурс объединит жителей разных регионов страны.

Павла Усанова похоронили на Аллее Славы старого кладбища города Новочебоксарска под Гимн России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 апреля Павла Усанова избили в подмосковном Дмитрове. Музыкант был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение с открытой черепно-мозговой травмой. Во вторник, 19 апреля, скончался. Ведётся следствие.