Воронеж, 22 апреля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Ряд воронежских предприятий могут получить прямую гарантийную поддержку корпорации МСП, а также поддержку в рамках «Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» («Программа 6,5»). Об этом говорилось в ходе визита в Воронежскую область генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») Александра Бравермана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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В рамках визита Александр Браверман посетил предприятия ООО «Европак», ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» (в индустриальном парке «Масловский») и завод «Воронежсельмаш».

Здесь состоялась презентация приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых малыми и средними предприятиями на территории Воронежской области.

«Есть предприятия, я их называю капитанами нашего воронежского бизнеса, которым можно поверить и дать вот этот старт производству. Для нас это очень важно. Мы сдали проектов на сумму 6,5 миллиардов рублей. Очень надеемся, что большинство проектов пройдет у нас, а это устойчивость экономики, дальнейший рост, рабочие места, и в целом совсем другой уровень жизни. Мы задаем уже планку конкурентоспособности не только в масштабах страны, но и мировой экономики. Поэтому я очень надеюсь, что наши руководители предприятий докажут эффективность своих проектов», — сказал перед началом презентации Алексей Гордеев.

По итогам встречи был сформирован перечень проектов, которым может быть оказана поддержка корпорации — это проекты в сфере промпроизводства.

В перечень вошли проект по созданию производства элеваторного оборудования и зерноочистительной техники (ООО «Воронежсельмаш»), строительство завода металлических конструкций в индустриальном парке «Масловский» (ООО УСК «Спецстальтехмонтаж»), проект по производству гофрокартона и гофроупаковки (ООО «Европак»), проект по производству оборудования для производства мясокостной муки и жира (ООО «НафтаЭКО»), создание производства высококачественного цветного литья ()ООО ТД «Завод среднего машиностроения», приобретение серверного и коммуникационного оборудования (ООО «ДатаПорт»), проект по разработке технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии (ООО «Лискисельмаш») и проект по производству сельхозкультур (ЗАО «Раздолье»).

Как отмечалось, данные проекты могут получить прямую гарантийную поддержку корпорации МСП, а также поддержка в рамках «Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» («Программа 6,5»).Общий объем гарантийной поддержки может составить около двух миллиардов рублей, объем привлеченных кредитных средств на реализацию данных проектов — четыре миллиарда рублей.

Еще два проекта — расширение производственных мощностей по изготовлению секций ограждения ООО «Перфоград» и проект в сфере ресурсосберегающих технологий ООО «Метинтек» — могут рассчитывать на кредитную и гарантийную поддержку МСП Банка.

Добавим, сегодня на территории Воронежской области зарегистрировано 77 тыс. 550 субъектов малого бизнеса: 324 средних предприятий, 4 105 малых предприятий, 19 621 микропредприятий и 53 500 ИП. Оборот продукции, производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в 2015 году составил 655,8 млрд руб.