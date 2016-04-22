Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссефф воспользовалась случаем на церемонии подписания Парижского договора по климату, чтобы коснуться внутриполитического кризиса в своей стране, передает Daily Mail.

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Она назвала политическую ситуацию в Бразилии «серьезным моментом» и поблагодарила тех лидеров, которые проявили солидарность c ней.

Руссефф говорит, что не сомневается в том, что бразильский народ «окажется в состоянии предотвратить любую неудачу». Несмотря на кризис, «Бразилия является великой нацией с обществом, которое было в состоянии победить авторитаризм и построить жизнеспособную демократию», добавила бразильский лидер.