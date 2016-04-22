Руссефф увеличит до 45% потребление «зеленой энергии» в Бразилии
Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссефф воспользовалась случаем на церемонии подписания Парижского договора по климату, чтобы коснуться внутриполитического кризиса в своей стране, передает Daily Mail.
Она назвала политическую ситуацию в Бразилии «серьезным моментом» и поблагодарила тех лидеров, которые проявили солидарность c ней.
Руссефф говорит, что не сомневается в том, что бразильский народ «окажется в состоянии предотвратить любую неудачу». Несмотря на кризис, «Бразилия является великой нацией с обществом, которое было в состоянии победить авторитаризм и построить жизнеспособную демократию», добавила бразильский лидер.
Она пообещала, что Бразилия восстановит лесные массивы площадью в 12 миллионов гектаров (30 миллионов акров) и 15 миллионов га разрушенных пастбищ. Руссефф готова увеличить зависимость страны от возобновляемых источников до 45 процентов с целью сокращения выбросов CO2. При этом она не обозначила крайних сроков для выполнения этой задачи.