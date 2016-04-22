Ставрополь, 22 апреля, 2016, 17:57 — ИА Регнум.



Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

В Ставропольском крае бывший замруководителя и инспектор регионального управления по строительству и жилищному надзору осуждены за коррупционные преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Судом установлено, что 23 июня 2015 года инспектор управления Вячеслав Кардумян получил от генерального директора строительной фирмы 200 тысяч рублей в качестве взятки. За это он обещал не привлекать его к административной ответственности за неисполнение предписания и за выдачу заключения о соответствии созданных разводящих сетей водоснабжения хутора Родниковского Кочубеевского района требованиям технических регламентов и проектной документации.

Полученные деньги он в тот же день передал своему руководителю — заместителю начальника управления Ставропольского края по строительству и жилищному надзору Сергею Лукину.

Лукин признан виновным в мошенничеств, а Кардумян — в получении взятки. Приговором суда Лукину назначен штраф в сумме 450 тысяч рублей, Кардумяну — штраф в сумме 2,5 млн рублей. Оба они по приговору суда лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Вместе с тем, в Минеральных Водах государственный инспектор подразделения министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края попал под подозрение следственных органов в получении взяток. По данным следствия, в марте текущего года 35-летний госинспектор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира инистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края получил от трех граждан взятку в размере 2 тысячи рублей от каждого за выдачу им охотничьих билетов в более ранний срок, чем это предусмотрено административным регламентом, и без проверки наличия комплектности прилагаемых к соответствующему заявлению документов. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, сообщили в Следственном комитете.