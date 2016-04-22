Михалков намерен создать в Нижегородской области туркластер «Цитадель»
Нижний Новгород, 22 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Павловском районе Нижегородской области при участии российского режиссера Никиты Михалкова может быть создан туристический кластер Цитадель. Об этом заявил вице-губернатор Владимир Иванов в рамках конференции «Улучшение инвестиционного климата в Нижегородской области».
По его словам, подробно обсудить реализацию проекта планируется в рамах Петербургского экономического форума.
В 2007—2008 года Никита Михалков снимал в Павловском районе Нижегородской области в районе города Горбатов снимал фильм «Утомленные солнцем 2: Цитадель», который является продолжением фильмов «Утомлённые солнцем» и «Утомлённые солнцем 2: Предстояние».
Через год после окончания съемок массивные декорации, построенные в окрестностях города, были уничтожены.