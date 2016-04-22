Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону горожане и гости донской столицы могут сыграть в необычную игру — «Страусиный боулинг». Аттракцион расположен в парке имени Островского на страусином подворье. С приходом тепла решено было месту отдыха придать «изюминку». Об этом ИА REGNUM 22 апреля сообщили в администрации областного центра.

rostov-gorod.ru Страусы

В парке можно не только увидеть этих птиц на расстоянии вытянутой руки, но и посмотреть увлекательные фильмы, послушать увлекательные лекции. «Страусиное подворье» устроено по принципу трогательного зоопарка — страусов можно кормить травой и зерном.

Отметим, что недалеко от донской столицы на федеральной трассе Ростов — Москва несколько лет назад была создана экскурсионно-экспозиционная площадка, которой дали название «Страусиное подворье». Организаторы также проводили интересные викторины, лекции.