Калуга, 22 апреля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В распоряжении ИА REGNUM находится текст письма на имя председателя Комиссии при президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, действительного государственному советника I класса РФ, профессора Михаила Митюкова. Автор письма, бывший глава администрации поселка Куровской Калужской области, а ныне проживающего во Франции с 29 июля 2012 года политический эмигрант, гражданин РФ Алексей Черёмушкин, сбежавший с семьей во Францию и заочно приговоренный калужским судом к двум годам колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничеством

7x7-journal.ru На фото: бывший чиновник Черемушкин вместе со своими детьми просит убежище во Франции.

В своем письме, называющий себя оппозиционным политиком господин Черемушкин пишет «1 01 2011 года, выиграв конкурс стал главой администрации МО ГП «Поселок Куровской» вопреки желаниям губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Против меня началась травля в СМИ со стороны областных властей, инициатива губернатора по присоединению поселка к областному центру г. Калуга провалилась в июне 2011 года и тогда против меня по ложным обвинениям было сфабриковано уголовное дело по ст. 285 ч.1 УК РФ. 30.01.2013 года в Дзержинском районном суде Калужской области, под давлением на судью со стороны областных властей состоялась заочная расправа в виде обвинительного приговора и 2 лет колонии. Далее, в результате умышленного сговора федеральных и региональных властей я стал жертвой политических репрессий.

15 декабря 2015 года французский суд в городе Париже из 3 судей «COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE», рассмотрев в судебном заседании материалы дела и приговор Дзержинского районного суда Калужской области по закону признал меня политическим беженцем под международной защитой.

Кроме того, Генеральный секретариат международной организации полиции Интерпол в г. Lyon (Франция) признал политический характер преследований и 18.03.2016 года удалил мой файл из всех баз розыска, как досье, не соответствующее конституции и правилам Интерпола. Эти решения является юридически обязывающими, и имеют влияние на возможные судебные, международные разбирательства. Прошу Комиссию по реабилитации жертв политических репрессий провести проверку изложенных фактов при рассмотрении моего случая. После чего реабилитировать меня за отсутствием состава преступления, как жертву политических репрессий, клеветы, травли, заочной расправы, ложных обвинений, сфабрикованного уголовного дела и несправедливого, незаконного приговора суда.

Так же прошу Комиссию рекомендовать государственным органам РФ проявить добрую волю и выплатить мне моральную компенсацию в размере 1.000.000 Euro (один миллион евро) и перечислить на мой банковский счет банка Франции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2011 года главы администрации городского поселения «поселок Куровской» Калужской области Алексей Черемушкин, воспользовавшись своим служебным положением, заключил договор социального найма и зарегистрировал свою супругу в муниципальной квартире одного из домов поселка Куровской, признанного аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим у нее возникло право на получение квартиры во вновь построенном доме в рамках реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области на 2010−2011 годы.

В июле 2011 года в ходе переселения граждан из аварийного жилья глава администрации предоставил своей супруге квартиру в новом многоквартирном доме, заключил с ней договор социального найма и зарегистрировал по новому месту жительства. Затем Черемушкин как глава администрации заключил с супругой договор передачи жилого помещения в собственность, на основании которого она вскоре приватизировала квартиру, зарегистрировав право собственности. По мнению следствия, а результате преступных действий Черемушкина муниципальному образованию был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму, превышающую 1 миллион 199 тысяч рублей, а также существенно нарушены права и законные интересы граждан.

Правоохранительными органами, Черемушкин обвинен и признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (статья 285 часть 1 и статья 159 часть 4 УК РФ).