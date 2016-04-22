Грозный, 22 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Торжества по случаю открытия нового православного храма состоятся в предстоящее Вербное воскресенье, 24 апреля, в Чечне. Храм в станице Наурской будет носить имя Рождества Христова. Он построен на месте старого деревянного православного храма, разрушенного в 1936 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в СКФО.

Николай Крутов. Вербное воскресенье

Новый храм построили специалисты из Екатеринбурга на деньги российского бизнесмена-мецената. Купола покрыты сусальным золотом. В росписи иконостаса участвовали сестры екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря. За основу были взяты византийские иконы пятого века. Мозаичный пол храма выложен из семи видов гранита.

На службу прихожан будет собирать электронный звонарь, которым можно управлять с помощью функции SMS на мобильном телефоне.

В церемонии открытия храма Рождества Христова примут участие епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, руководители органов исполнительной власти Чеченской Республики, руководство Наурского района, представители епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый камень в основание нового храма был заложен 15 лет назад. В 2007 году Рамзан Кадыров пообещал, что в ближайшее время будут восстановлены храмы в Наурском и Шелковском районе. Кроме того, чеченский лидер рассказал о своих планах восстановить все православные храмы в республике.