Дамаск, 22 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. В районе аэропорта Дамаска в Сирийской Арабской Республике разбился военно-транспортный самолет. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на прозападную сирийскую оппозицию.

vestikavkaza.ru Сирия

Сообщается, что самолет упал к юго-западу от аэропорта Дамаска. Пока нет точной информации, был ли самолет сбит, или рухнул из-за технической неполадки или ошибки пилотов.

Уточняется, что самолет упал после того, как пролетел над территорией, которую контролирует террористическая группировка «Исламское государство».

Судьба пилотов неизвестна. Были ли на самолете другие люди кроме экипажа, также неизвестно. Чьим ВВС принадлежал самолет не уточняется.