Воронеж, 22 апреля, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Изменения в закон «О муниципальной службе в Воронежской области» приняли депутаты Воронежской областной думы на заседании 22 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы. Цель принятых изменений — повышение эффективности реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции.

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Депутаты, в частности, дополнили региональный закон новой нормой об урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе.

Теперь для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов напомнил, что «муниципальные служащие обязаны соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, а также требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе».

«Принятие закона будет способствовать прозрачности и предупреждению возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими. Кроме того, документ устраняет неопределенность норм в сфере противодействия коррупции», — пояснил Владимир Нетёсов.