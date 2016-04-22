Пермь, 22 апреля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Болгарский легионер Георги Пеев расторг свой контракт с пермским футбольным клубом «Амкар». Об этом сегодня, 22 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-атташе «Амкара» Дмитрия Енцова.

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Сообщается, что Пеев прилюдно оскорбил главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева. После этого ему пришлось покинуть команду. Уточняется, что ссора произошла после матча с «Зенитом», который «Амкар» проиграл в серии пентальти.

Пеев утверждает, что Гаджиев оскорбил его в раздевалке при всей команде, используя ненормативную лексику. Тогда футболист ответил тренеру тем же.

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин утверждает, что именно Пеев оскорбил Гаджиева, поэтому контракт расторгнут с футболистом, а не с тренером.

По его словам, «это вышло далеко за рамки обычного конфликта и фактически поставило футболиста вне коллектива».