Астана, 22 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Сотрудники управления Восточного филиала акционерного общества «КазТрансОйл» завершают ремонтно-восстановительные работы на нефтепроводе «Павлодар-Чимкент». Об этом сообщается на сайте компании.

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«19 апреля в результате несанкционированной врезки на 604,3 км магистрального нефтепровода «Павлодар-Чимкент» произошел разлив нефти с ее выходом на поверхность грунта. В ремонтно-восстановительных работах нефтепровода в период с 19 по 20 апреля были задействованы 35 работников и 17 единиц спецтехники Карагандинского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл». Ремонтно-восстановительные работы завершены, в настоящее время производится сбор замазученного грунта. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде и АО «КазТрансОйл» от повреждения трубопровода, уточняется», — говорится в сообщении.

Магистральный нефтепровод «Павлодар — Чимкент» был построен в 1983 году. Длина нефтепровода 1636 километров, диаметр — 820 мм, пропускная способность — 22/165 млн тонн нефти в год. Нефтепровод был построен для запуска в эксплуатацию Павлодарского и Чимкентского нефтеперерабатывающих заводов. Является частью нефтепровода Омск — Павлодар — Чимкент — Чарджоу. На сегодняшний день «Павлодар — Чимкент» обслуживается Джезказганским нефтепроводным управлением Восточного филиала АО «КазТрансОйл».

Следует отметить, что попытки незаконной врезки в нефтепровод происходят не в первый раз. К примеру, в апреле 2009 года из-за незаконной врезки произошел разлив нефти в объеме 50 кубических метров.

В ноябре того же года в Южно-Казахстанской области были задержаны жители Кзыл-Ординской и Джамбульской областей Казахстана по подозрению в хищении нефти. Как сообщала тогда пресс-служба Департамента внутренних дел региона, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Южно-Казахстанской области задержали три большегрузные автомашины, в которых находилось более 40 тонн нефти. По данным правоохранительных органов, нефть была получена путем несанкционированной врезки в нефтепровод «Павлодар — Чимкент».

В декабре 2012 года правоохранительными органами Южно-Казахстанской области были задержаны 11 человек, занимающихся хищениями нефти из нефтепровода «Павлодар — Чимкент». В ходе следствия было доказано 15 эпизодов хищений из нефтепровода. По решению Южно-Казахстанского областного суда, руководитель преступной группировки был осужден на 8 лет лишения свободы, а ее активные участники получили по 5 лет лишения свободы.