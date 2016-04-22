Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Сильный снег идет в эти минуты в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О возможности выпадения осадков в виде снега ранее предупредило региональное управление МЧС. В некоторых районах города вместо снега наблюдался град.

Иван Айвазовский. Исакиевский собор в морозный день. 1891

По прогнозу синоптиков, 22 апреля в Петербурге ожидались «местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега». ГУ МЧС по Петербургу в связи с этим просило соблюдать особую осторожность на дорогах и вблизи линий электропередач, на которые возможно налипание мокрого снега.

Несмотря на снегопад, температура воздуха в городе на Неве — около двух градусов тепла, поэтому снег тает и пока не успевает покрывать землю.

Снегопад резко ухудшил видимость на дорогах города, уровень заторов, согласно сервису «Яндекс.Пробки», составляет 7 баллов. Пользователи социальных сетей сообщают о большом количестве мелких дорожных аварий.

На 23 апреля метеорологи прогнозируют в Петербурге кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, северный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью −1…+1 градуса, днем +6…+8 градусов.