Воронеж, 22 апреля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской области автомобильным транспортом общего пользования» одобрены депутатами Воронежской областной думы на заседании 22 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

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Согласно закону, исполнители организованной перевозки групп детей обязаны выполнять все установленные нормативными правовыми актами требования (в том числе, медицинского характера) по допуску водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении.

«Цель документа — предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Закон призван обеспечить безопасность организованной перевозки автобусами групп детей, в том числе детей-инвалидов», — рассказал председатель Воронежской областной Думы.

«Статистика, к сожалению, свидетельствует: в погоне за прибылью недобросовестные перевозчики игнорируют установленные требования», — добавил спикер.

Вместе с тем, с 1 января 2017 года вступают в силу требования правил, согласно которым для организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов, должны будут использоваться автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.

«Это требует заблаговременной подготовки перевозчиками транспортных средств, планируемых для организованных перевозок групп детей», — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Спикер облдумы также добавил, что отраженные в законе вопросы поднимались представителями органов местного самоуправления в ходе выездного заседания комитета Воронежской областной думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности, которое прошло в Бобровском муниципальном районе.

«Данный документ — прямой итог новой формы законотворческой работы, освоенной депутатским корпусом. С мест в ходе выездного заседания озвучивается проблема, волнующая население. Затем она рассматривается депутатами и экспертами в рамках профильного Комитета. А по итогам этой работы рождается законопроект, призванный снять или смягчить проблему. Сегодня такой документ был рассмотрен и принят Воронежской областной думой», — отметил Владимир Нетёсов.