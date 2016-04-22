Душанбе, 22 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Таджикистана за первую декаду 2016 года снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $874,2 млн (56,8 млрд рублей), сообщило Агентство по статистике при президенте республики.

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За первые три месяца года в Таджикистан было завезено товаров на $677,3 млн (44,1 млрд руб.), отмечено снижение на 9,9%. Экспортировано товаров на сумму $196,9 млн (12,8 млрд руб.), то есть на 8,2% меньше, чем в тот же период в прошлом году.

Основным торговым партнером остается Китай, торговый оборот с которым в январе-марте 2016 года составил свыше $215 млн (13,97 млрд руб.), с небольшим отставанием Россия по-прежнему на втором месте, двусторонний товарооборот составляет порядка $214 млн (13,91 млрд руб.). Всего же торговые отношения Таджикистан осуществлял с 91 страной.

Напомним, что по итогам 2015 года Россия лидировала среди внешнеторговых партнеров Таджикистана, однако в начале 2016 года уступила позиции Китаю.